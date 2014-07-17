Бойовики артилерійськими обстрілами пошкодили будівлю дитячого садка у Донецьку - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Артилерійські обстріли бойовиків йдуть і по житловим масивам», - зазначив він.

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«У Донецьку один з будинків було зруйновано частково артилерійським снарядом. У Петровський райвідділ міста надійшла інформація про те, що в результаті бойових дій терористи також пошкодили будівлю дитячого садка №94, там розбиті шибки та зруйнована повністю покрівля», - заявив Лисенко.

«У Горлівці бойовики пошкодили дах житлового будинку», - додав речник інформцентру РНБО.