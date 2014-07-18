Вночі на Майдані пролунали два потужних вибухи, є поранений

Про це повідомляє громадської ініціативи "Пошукова ініціатива Майдану" у Facebook.

"Пізно вночі Майдан сталися два потужних вибухи. За словами очевидців, інцидент стався о 3:20 біля наметів по вул. Архітектора Городецького», - поінформували активісти.

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В результаті вибуху одного чоловіка поранили в ногу і живіт. «Пошукова ініціатива Майдану почула 2 версії: з даху хтось кинув вибухівку. Інша: невдалий феєрверк. На місце події примчали 3 швидкі. Весь Майдан на ногах. Люди побоюються повторення", - зазначили учасники громадськї ініціативи.

Водночас самооборона Майдану повідомляє, що була здійснена провокація із застосуванням вогнепальної зброї і бойових гранат РГД-5.

Крім того, за їх даними, о 5-й годині ранку 18 липня по вулиці Михайлівській невідомі підпалили склад використаних шин. "Підпал був виявлений майданівців і ліквідовано за допомогою пожежних", - повідомили активісти.

Нагадаємо, 6 липня на Майдані сталася перестрілка, в який було поранено декілька людей.

Після цього інциденту мер столиці Віталій Кличко заявив, що центр Києва на сьогоднішній день не є безпечним для людей.