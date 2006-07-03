Турчинов попереджав про хлопців, ”які палець беруть, а потім руки як не було”

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ не бачить сенсу в продовженні переговорів з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Зокрема, на запитання, чи можна констатувати, що переговори між владою і опозицією зірвані, О.ТУРЧИНОВ зауважив, що у нього скепсис щодо успішності таких переговорів з самого початку.

«Я своїм колегам говорив, що коли ми хоч якісь поступки робимо Партії регіонів, то це якраз ті хлопці, які палець беруть, а потім руки як не було», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ переконаний, що не потрібно вести переговори з цими людьми, поки вони не припинять безчинства у сесійній залі.

Крім того, він висловив переконання, що коаліції вдасться знайти механізм, як ухвалити кадрові рішення, і без переговорів.

«Думаю, ми знайдемо механізм, як це зробити», - сказав представник БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів з 27 червня блокує сесійну залу ВР. “Регіонали” вимагають обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і виступають проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті.

Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

Сьогодні об 11.00 у приміщенні ВР мав розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації. Однак у зв’язку з неявкою лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, ”Наша Україна” БЮТ та СПУ відмовилися брати участь у роботі круглого столу.

Пізніше О.ТУРЧИНОВ повідомив, що Партія регіонів висунула новий ультиматум з 12 пунктів. У ньому, зокрема, вимагає посад не лише в парламенті, але й у виконавчих органах влади. Також “регіонали” хочуть посаду першого заступника голови Верховної Ради та керівництво у низці комітетів. Крім того, “регіони” виступають за те, щоб судді Конституційного Суду обирались за їх квотою.