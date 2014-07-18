08.06.2018
п'ятниця
USD
26.04
EUR
30.73
Послуги
Реклама на сайті
Прес-центр
Фотобанк
Моніторинг
Передплата новин
Соцмережі
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Укр
Рус
Eng
Наживо: заява президента США Барака Обами щодо ситуації в Україні. Подія завершена
18:50, 18 липня 2014
Політика
0
0
оновлено
УЧАСТЬ В ЧАТІ
Візит WHITEHOUSE.GOV
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новини партнерів
•
•
•
Стрічка новин
03:17
Emirates відмовиться від ілюмінаторів у літаках на користь віртуальних вікон
02:51
На Марсі виявили органічні молекули метану
02:24
Порошенка запросять на саміт НАТО, але формат зустрічі ще не визначено - Столтенберг
01:57
Український політв'язень Балух, який голодує в Криму, сподівається на обмін - адвокат
01:30
Парубій розповів, коли Антикорупційний суд розгляне перші справи
00:56
Заступника мера Черкас і його спільників підозрюють у розтраті понад 3 мільйонів гривень
00:29
У Буенос-Айресі знайдена мертвою молодша сестра королеви Нідерландів
07 червня, четвер
23:54
У Google відмовилися від розробки штучного інтелекту у військових цілях
23:25
Голова Пентагону: потрібно продовжувати допомагати Україні
23:01
ВР дозволила купити в кредит у Франції понад півсотні гелікоптерів Airbus для МВС
22:48
Як не потрапити в затор: у США водій спантеличив поліцію, проїхавши майже 2 км по шосе заднім ходом (відео)
22:30
Нашла злого Юру: екс-учасник "Грибів" у Facebook обрушив гнів на коханця дружини
22:28
Генсек НАТО підтвердив збереження принципу відкритих дверей щодо України
22:14
Чоловіча збірна України з гандболу з перемоги стартувала на турнірі в Італії
22:03
Новий аудитор НАБУ Василенко: мені, скоріше, слід висловлювати співчуття, ніж вітання
21:54
В Одесі поліція встановила особу зловмисника, який побив американського співака - учня Френка Сінатри
21:44
Україна закрила кілька ділянок у Чорному морі слідом за Азовським - ЗМІ
21:30
Людські вуха визнали ідеальним "домом" для тарганів
21:13
Інтерв'ю
Аудитор НАБУ Василенко: Дуже часто поліція та суди діють не як правоохоронні, а як правопорушні органи… НАБУ покликане відстоювати законність, тому і сама діяльність НАБУ повинна відбуватись в рамках закону
21:10
Сергій Жадан висловив підтримку в’язню Кремля Олегу Сенцову (відео)
21:08
Художник влучною карикатурою висміяв "пряму лінію" з Путіним (фото)
20:44
У Дніпрі сміливець після дзвінка своєї коханої знешкодив двох грабіжників - одному прострелив сідницю (фото)
20:26
На Волині викрито двох митників, які "збирали данину" за ввезення автомобілів на "єврономерах"
20:23
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
20:09
Валюта завтра подорожчає: курси гривні від Нацбанку
20:08
У Венеційській комісії задоволені ухваленим Радою законом про Антикорупційний суд
20:05
У банківській скриньці Вишинського виявили пістолет та договір з російським пропагандистським ЗМІ (фото)
19:58
Учасниками накопичувальної пенсійної системи можуть стати майже 5 мільйонів українців
19:49
Екс-тренер київського Динамо оконфузився на "прямій лінії" Путіна (відео)
19:37
"Нафтогаз" пропонує "Газпрому" обговорити умови майбутнього транзиту за участю Єврокомісії
19:27
Турчинов різко відповів на погрози Путіна щодо Донбасу
19:24
У США чоловіка вкусила відрубана голова змії: лікарі думали, що не виживе
19:20
Депутати відклали введення штрафів за відсутність лічильників на тепло і воду
19:19
Помер головний конструктор легендарних літаків Антонова "Руслан" та "Мрія"
19:01
Думка
Ультиматуми Путіна (рос.)
18:53
Отруйна атака: на Харківщині 11-річний хлопчик опинився в лікарні у тяжкому стані через укус гадюки (відео)
18:52
Фонд гарантування хоче підвищити відшкодування за вкладами
18:48
Тимошенко: Україні потрібен незалежний Антикорупційний суд, а не "фейк" від президента
18:40
Лісову пожежу у Чорнобильській зоні ліквідовано
18:34
"Нацдружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку (відео)
18:32
ВР не включила до порядку денного постанову про заборону українським телеканалам транслювати з Росії ЧС-2018
18:25
МВФ прокоментував відставку Данилюка: висловив стурбованість
18:18
Нардепи хвилиною мовчання вшанували пам’ять Кіри Муратової
18:15
В окупованому Донецьку вивісили український прапор (фото)
18:07
VIP-орхідеї в ботсаду Сінгапуру в очікуванні зустрічі Трампа та Кім Чен Ина (фоторепортаж)
18:04
"Сумихімпром" продаватимуть за новим законом про приватизацію
17:56
СБУ звільнила з полону бойовиків "ЛНР" вінницького студента
17:56
Двоє заступників міністра фінансів підуть у відставку слідом за Данилюком - джерело
17:51
"Убивав на Сході братній народ": в Інституті раку розгорівся скандал через відмову медика лікувати АТОшника (відео)
17:45
Кабмін призначив Маркарову в.о. голови Мінфіну
17:44
КМДА: Міст на "Берестейській" цілий, водій постраждав через хуліганські дії
17:36
Алла Пугачова показала Галкіна без штанів (відео)
17:35
Співпраця з МВФ: після закону про антикорупційний суд потрібно домовитися про ціни на газ
17:34
Бояться так, що банять: автор "кривавих" постерів до ЧС-2018 у Росії опублікував ще один
17:33
Аналітика
Плани на вихідні 9-10 червня: французький дух, клубне життя і трохи про серйозне
17:25
Правознавець, дипломат, суддя: що відомо про обраного Радою аудитора НАБУ Василенка
17:23
Путін прокоментував "вбивство" Бабченка та "розстрільний список" журналістів (відео)
17:22
Данилюк заявив, що визначиться, чим займатиметься після своєї відставки
17:10
Прив’язав до авто й тягав по асфальту: поліція відреагувала на знущання над конем на Закарпатті (фото)
17:08
Бразильський футболіст Че Че вилетів в Київ для підписання контракту з Динамо
17:00
Газопровід в обхід України: Швеція дала згоду на будівництво "Північного потоку-2"
17:00
У Києві завтра до +25°, без опадів
16:56
"Національні дружини" оголосили "толоку" у таборі ромів в столичному парку Києва (фото)
16:38
Бойовики намагалися оточити один з опорних пунктів ЗСУ на Донбасі - двох військових поранено, доля ще двох невідома
16:33
Названі топ-10 найкращих весільних локацій світу
16:31
На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який з гранатою пограбував центр видачі кредитів (відео)
16:30
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
16:24
Путін прокоментував ймовірність обміну Олега Сенцова
16:22
Путін збирається рятувати російську демографію за рахунок біженців з окупованого Донбасу
16:19
Торговельна війна між недореспубліками?: "ЛНР" ввела мито на пиво з "ДНР" (документ)
16:11
На "прямій лінії" Путіну поставили запитання про Порошенка - реакція була своєрідною (фото)
16:06
Інтерв'ю
Психолог Наталія Холоденко: Знецінення - це національна проблема українців. Люди не розуміють, що похвалити - це не погано
15:58
IKEA шукає партнерів в Україні для виробництва своїх меблів
15:48
Постраждалому від нападу автомайданівцю Устименку нададуть держохорону
15:46
Журналіст про "пряму лінію" з Путіним: мужик на колінах стоїть, а говорили, що Росія з них піднялася (фото)
Усі новини
Розгорнути
Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку
Надіслати
Погоджуюся
Продовжуючи переглядати www.unian.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з
Правилами користування сайтом
, і погоджуєтеся c
Політикою конфіденційності