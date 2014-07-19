Навколо місця падіння Боїнга створять 20-ти кілометровий квадрат безпеки

Про це він сказав у ефірі "Шустер-LIVE", передає Еспресо.TV.

Читайте такожОбама: Спеціалісти ФБР уже на шляху до України

"Тристоронні переговори закінчилися тим, що є 20 квадратних кілометрів, щоб Україна виконала гуманну місію, забрала тіла, передала родичам. Для цього домовлено. 20кв. км, конкретний район і ми сподіваємося, що терористи дадуть нам працювати. В тристоронній групі є представники Росії і нехай виконають нарешті своє слово", - сказав він.