Навколо місця падіння Боїнга створять 20-ти кілометровий квадрат безпеки
03:55, 19 липня 2014Політика
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Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко повідомив, що під час відеоконференції вдалось домовитися з терористами про можливість проведення робіт в зоні катастрофи літака Бойнг-777
Навколо місця падіння Боїнга створять 20-ти кілометровий квадрат безпеки
Про це він сказав у ефірі "Шустер-LIVE", передає Еспресо.TV.
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"Тристоронні переговори закінчилися тим, що є 20 квадратних кілометрів, щоб Україна виконала гуманну місію, забрала тіла, передала родичам. Для цього домовлено. 20кв. км, конкретний район і ми сподіваємося, що терористи дадуть нам працювати. В тристоронній групі є представники Росії і нехай виконають нарешті своє слово", - сказав він.
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