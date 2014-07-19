РНБО: Терористи використовують кредитні картки жертв катастрофи малайзійського літака

Терористи використовують кредитні картки жертв катастрофи малайзійського «Боїнга-777» та збирають з тіл загиблих особисті цінні речі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Цинізм бандитів перейшов усі межі. За оперативними даними, окрім збирання з тіл загиблих особистих цінних речей, терористи використовують кредитні картки жертв трагедії», - заявив він.

Читайте такожТерористи вивезли 38 тіл з місця аварії Boeing-777: хочуть виявити уламки ракети, якою збили літак

«Очевидці з місця падіння літака повідомляють, що терористи, більшість з яких знаходиться у нетверезому стані, чинять перешкоди міжнародним фахівцям у розслідуванні катастрофи. Бойовики стріляють у повітря, коли спостерігачі ОБСЄ намагаються вийти за межі виділеної їм території. Наразі на місці авіакатастрофи малайзійського літака знаходяться 30 спостерігачів цієї міжнародної організації» - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, уряд України сьогодні, 19 липня, заявив, що терористи за підтримки Росії намагаються знищити докази причетності до збитого в Донецькій області літака «Малайзійських авіаліній».

Читайте такожГлава МЗС Нідерландів: Трагедія літака Boeing-777 відкрила очі Європі на події в Україні

За даними Кабміну, терористи вивезли 38 тіл загиблих до моргу м. Донецьк, де фахівці з яскраво вираженим російським акцентом заявили, що вони самостійно проводитимуть розтини.

Також терористи ведуть пошук великогабаритного транспорту для вивезення уламків літака на територію Росії, підкреслили в Кабміні.

Уряд України поінформував усі країни-члени ЄС і США про розвиток ситуації.

Нагадаємо, 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777», що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

На сьогодні, за даними ДСНС, знайдено 186 тіл.