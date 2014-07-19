Аваков послав російських терористів на Донбасі "к е*ени матери"

Про це міністр повідомив у своєму Facebook.

"Дожили - Лавров-"миротворець" радить: «Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі влада України не повинна виставляти терористам ультиматуми, а, навпаки, повинна почати з ними "прямі переговори".»

Лавров радить.. Які до біса прямі переговори з терористами!? З Лавровим і то вже треба думати чи говорити.. Тільки формат чотирьох - Україна, США, Євросоюз і Росія. Не вдвох, не втрьох - тільки вчотирьох. Що б жалісливі європейці, з мяким серцем, знову не «увійшли в положення» бідолашного путінського режиму.

Предмет переговорів - тільки один - про те, коли Росія перестане засилати до нас бойовиків і зброю. Про те, коли перестане збивати літаки і підтримувати тероризм. Про те, як перестане напихати мінами нашу землю, і підривати мости. Про те, як забере своїх військових з країни..", - написав він

В кінці він додав: "З ким вести «прямі» переговори? видають себе за «бунтівний український народ» фсбшниками-грушниками, громадянами Росії Гіркиним і Бородаем? Може з ростовським автозаправщиком-двоєженцем Моторолою, який називав себе «народним мером», може з громадянином РФ Безлером-Бісом, що збиває цивільні літаки?!

А може просто піти їм до е*ені матері, а ми тут самі розберемося?! І буде все гарно і добре, без всієї цієї наволочі - так, як у Слов'янську зараз! Так, як неодмінно буде в інших містах Донбасу".