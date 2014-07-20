Російські ЗМІ: Бойовики хочуть закрити Луганськ для автомобілів
19:34, 20 липня 2014Політика
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Бойовики проросійської терористичної організації "ЛНР" збираються "перекрити всі шляхи в'їзду в Луганськ для особистого транспорту і таксі".
Бойовики збираються перекрити рух автомобілів / citynews.net.ua
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу бойовиків.
"З 00.00 годин 21 липня в'їзд у Луганськ для приватного транспорту і таксі буде перекритий строком на три дні для полегшення упіймання диверсійних груп противника, що діють в місті", - цитує агентство заяву терористів.
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У Луганську тривають активні бойові дії. Зокрема, масованому обстрілу з боку бойовиків зазнав центр міста.
Громадянська ініціатива Права справа заявляє, що керівництво терористів вже покинуло місто, залишивши Луганськ на польових командирів.
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