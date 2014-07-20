Кемерон - Путіну: якщо Росія хоче звалити провину на інших, то має надати переконливі докази

Про це Кемерон заявив в ході телефонної розмови з Путіним, яка відбулася вечором цієї неділі, повідомляє прес-служба уряду Великобританії.

"Прем'єр-міністр цього вечора говорив з президентом Путіним і дав чітко зрозуміти, що враження MH17 є абсолютно неприйнятним. Докази припускають, що відповідальними були проросійські сепаратисти. Прем'єр-міністр дав ясно зрозуміти, що якщо Росія хоче звалити провину на інших, вона повинні надати переконливі та достовірні докази", - говориться в прес-релізі.

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За повідомленням прес-служби, Кемерон дав зрозуміти, що пріоритет - допуск експертів до місця падіння літака, щоб вони "могли встановити та повернути жертв, а також зібрати всі докази, необхідні для розслідування". "Прем'єр підкреслив, що сім'ї 298 загиблих повинні знати, що робиться все можливе, щоб це сталося, і закликав президента Путіна використати свій вплив на проросійських сепаратистів, щоб це реалізувалося. Затримки і обмеження були абсолютно неприпустимі та невиправдані", - наголошується в повідомленні.

Крім того, Кемерон наголосив, що ця трагедія чітко вказала на наслідки дестабілізації в Східній Україні. "G7 і ЄС неодноразово закликали президента Путіна припинити підтримку сепаратистів і працювати зі світом, щоб знайти мирне рішення. Російська нездатність так зробити сприяла цій жахливій трагедії", - сказано в прес-релізі.

В уряді Великобританії нагадали, що у вівторок в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, щоб розглянути подальші санкції відносно Росії з "урахуванням її бездіяльністі". "Світ зараз дивиться, і президент Путін повинен змінити курс та працювати, щоб забезпечити стабільність у Східній Україні", - наголошується в повідомленні.