Луценко: Москва провокує Україну на оголошення повноцінної війни

Таку особисту в прямому ефірі програми «ТСН – Тиждень» висловив радник Президента Юрій Луценко.

«Давайте не забувати, що армія України і Росії має співвідношення один до десяти, а щодо військової техніки - пропорція ще більша. Путін викликає нас на повноцінне військове зіткнення, яке виправдає вже давно заплановане ним вторгнення військ РФ в Україну», - цитує політика "Третя республіка".

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За його словами, за даними усіх спецслужб України, ще кілька днів тому ми стояли на порозі широкомасштабного вторгнення.

«Йшлося не лише про схід України, а й про ділянку кордону в Чернігівській і Сумській областях, навпроти яких стоять військові контингенти РФ з нанесеними на техніку буквами МС – «миротворчі сили». Путін був готовий до цього», - пояснив він.

«Усім, хто готовий закидати шапками ворога, варто краще подумати і проаналізувати ситуацію. Ми мусимо, перш за все, звільнити свою територію», - підкреслив Луценко.