Поліцейська Місія ООН допоможе проведенню розслідування катастрофи Боїнга - Порошенко

Він зазначив, що у разі швидкого прийняття рішення Радбезом, Місія зможе значно допомогти у забезпеченні міжнародного розслідування обставин катастрофи літака МН17, зокрема доступу міжнародних експертів до місця катастрофи, повідомляє прес-служба президента.

Петро Порошенко повідомив Тоні Ебботту, що терористи продовжують скоювати тяжкі злочини проти людяності, зокрема, чинять мародерства на місці трагедії та не дають вивезти тіла загиблих, хоча самі їх переміщують.

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Саме тому, наголосив Президент Порошенко, міжнародна поліцейська Місія змогла б значно допомогти у проведенні всіх належних дій, необхідних для незалежного розслідування та подолання наслідків трагедії.

В свою чергу Прем’єр-міністр Австралії подякував Президенту України за його зусилля та пообіцяв максимальну підтримку на міжнародній арені.

Він також проінформував Петра Порошенка про свої телефонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним, в яких він передав чіткі вимоги щодо здійснення впливу на терористів в Донецькій області, припинення спроб блокування розслідування та забезпечення належних умов для передачі тіл родинам загиблих.