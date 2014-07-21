Посольство США в РФ: Україна не запускала ракети "земля-повітря" під час АТО

Про це УНІАН повідомили в посольстві США в Москві. За даними посольства США, "Україна також має на озброєнні системи "Бук", але ми впевнені, що жодна з українських систем протиповітряної оборони не перебувала в районі катастрофи. Також українські сили не запускали жодної ракети "земля-повітря" протягом конфлікту, незважаючи на те, що часто скаржилися на порушення їхнього повітряного простору російськими військовими літальними апаратами".

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При цьому в повідомленні підкреслюється, що незабаром після аварії Boeing-777 сепаратисти, в тому числі один з їхніх лідерів Ігор Гіркін, заявили в соцмережах, що вони збили військово-транспортний літак. "У перехопленій розмові, яка викладалась в інтернеті, лідер сепаратистів повідомляє співрозмовнику, що загін сепаратистів збив цей літак. Після того, як стало очевидно, що літак виявився цивільним лайнером, сепаратисти видалили пости в соцмережах, де вони хвалилися тим, що збили літак і що у них є система ракет "земля-повітря" "Бук"", - нагадали в посольстві США.

"Відеоматеріал, викладений в соцмережах, показує, як "Бук" транспортується через район Краснодону назад в Росію. Відеоматеріал показує, що в системі немає, принаймні, однієї ракети, що може вказувати на те, що був проведений пуск. Події на місці в районі катастрофи ясно демонструють, що сепаратисти повністю контролюють цей район", - наголошується в повідомленні.