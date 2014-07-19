СБУ знає точне місце запуску ракети, що влучила в малайзійський літак

СБУ знає точне місце запуску ракети, що влучила в літак Boeing-777 Malaysia Airlines.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник департаменту контррозвідки СБУ Віталій Найда на брифінгу для преси.

Найда нагадав, що на сьогодні СБУ здійснює розслідування в рамках кримінального провадження за фактом терористичного акту щодо літака Boeing-777 Malaysia Airlines. «У нас є безперечні докази того, що терористичний акт був спланований і скоєний за участю представників Російської Федерації», - наголосив він. «СБУ в рамках слідства отримує безперечні докази», - підкреслив Найда.

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За його словами, сьогодні всі дослідження підтверджують, що пуск здійснювався з території, яку контролюють терористи. Він відзначив, що сьогодні також у слідства є докази того, що система «Бук-М1», з якого було здійснено постріл, був переданий терористам Росією. «Терористи не могли отримати систему «Бук» ні звідки, окрім Російської Федерації», - сказав Найда, додавши, що всього було передано три таких установки.

”Матеріали попереднього слідства говорять, що ракета була випущена з району селища Сніжне, проте в інтересах слідства ми зараз не розголошуємо точне місце пуску, ми попередньо знаємо місце пуску і зараз максимально вживаємо заходи для того, щоб отримати доступ до місця пуску ”, - сказав він.

Найда зауважив, що відповісти на запитання, чи навмисне терористи випустили ракету по цивільному літаку, можна буде лише після того, як будуть затримані ті, хто виконував запуск ракети, та тих, хто давав наказ.

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«Коли заарештуємо групу, яка керувала запуском – групу «Мінера», коли ми заарештуємо «Бєса», який безпосередньо керував цією терористичною атакою, і після того, як ми допитаємо і арештуємо російських військовослужбовців, які здійснювали пуск цієї ракети», - наголосив він.

Найда підкреслив, що слідство чітко знає, що членами екіпажу установки «Бук» були громадяни РФ. ”Росія зобов`язана надати нам імена, звання осіб, які вчинили запуск ракети”, - додав Найда.

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Найда сказав, що сьогодні також немає сумніву, що терористи знали, що здійснюють постріл по літаку, який летить на висоті більше 10 тисяч метрів.

Він зазначив, що українське слідство співпрацює з усіма зацікавленими країнами та організаціями, в тому числі з ФБР.