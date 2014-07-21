Терористи біля аеропорту "Донецьк" обстрілюють багатоповерхові будинки, є загиблі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Відступаючи, терористи використовують місцеве населення в якості живого щита. Зокрема, в районі аеропорту "Донецьк" терористи ведуть вогонь по багатоповерхових житлових будинках. Є жертви серед мирного населення", - сказав він.

За словами Андрія Лисенка, "бойові дії терористів на території Донецької області призводять до втрати врожаю на полях. В Артемівському районі через постійні обстріли бойовиками неможливо почати збір зернових. В Ясинуватському районі вогнем терористів знищено 2 поля пшениці".