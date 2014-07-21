Активісти Житомирщини просять Порошенка погоджувати з громадою призначення губернатора

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН на тему: «Житомирщина за майданівця Кізіна», в якій взяли участь, зокрема, керівник «Правого сектору» Житомирщини Володимир Дібров, представник ВО «Майдан» Володимир Паращенко, Громадської ради Житомирщини Геннадій Красонобокий, голова ГО «Народний контроль» Андрій Федірко.

За словами активістів, громада Житомирщини обурена намаганнями змінити Житомирського голову ОДА та підтримує Сидора Кізіна, який обіймає зазначену посаду останні 4 місяці.

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«Наша прес-конференція присвячена непрозорим призначенням в Житомирській області. Зокрема, незрозумілим ні для кого звільненню діючого губернатора Кізіна і просуванню на його місце нікому не відомого персонажа, а саме, як нам стало відомо, це буде Сергій Машківський», - пояснив Дібров.

Як стверджують активісти, команда Кізіна стала справді «народною владою», яка дослухалась до думки представників громади.

Кандидатуру Машківського просувають, як заявляють представники громади, люди з оточення президента. Відповідне подання надійшло керівнику держави місяць тому, повідомили вони.

«На нашу думку, це є повна зрада Майдану, це зрада тих людей, які загинули, і тих, хто зараз гине на сході. Тому що чиновники знову знахабніли, рвуть владу під себе і думають тільки про збагачення. Їх абсолютно не цікавить народ, і дослухатись до думки народу вони зовсім не хочуть… Ми просимо, пане президенте, дуже уважно придивіться до своєї команди, кого ви туди взяли», - заявив Дібров, додавши, що «у владу знов заскакують перефарбовані «регіонали» – поміняли партію і вони знову при владі, під іншими прапорами, і знов продовжують тиснути і грабувати народ».

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Активісти вважать, що наразі президент просто не володіє об’єктивною ситуацією, бо вся увага спрямована на вирішення ситуації на сході країни. «А хто йому не надає інформацію, я думаю, Петро Олексійович розбереться зі своїми підлеглими, чому його так зіштовхують з громадськістю. Може, спеціально, щоб йому підірвати авторитет? Це повинно погоджуватися з громадськістю. Тому що зараз такий час», - наголосив Федірко. Він зазначив, що процес зміни системи влади в країні треба довести до кінця, і багато в чому це залежить саме від президента.

«Народ підтримує вас. Петро Олексійовичу, починайте діяти!», - закликав він.

Активісти наголосили також на необхідності призначення та проведення найближчим часом виборів мера Житомира, що також сприятиме залагодженню складної ситуації на Житомирщині.

«Петро Олексійович нехай задасть питання своїм підлеглим, скільки зараз обласних центрів без мера на даний момент. Цікаву відповідь він на це отримає… А дехто користується ситуацією, що президент зайнятий обороноздатністю, а вони починають оцю «каламуть» розводити», - зазначив Паращенко.