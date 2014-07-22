День Незалежності України відзначать парадом - Указ президента

Про це йдеться в Указі Президента про відзначення 23-ї річниці незалежності України, повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави.

Також відбудеться покладення квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність України, місць поховань громадян, які загинули, виборюючи демократичний вибір та відстоюючи конституційні засади демократії, права і свободи людини під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Президент доручив провести й заходи із гідного вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та осіб, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, передбачивши встановлення їм пам'ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння їх імен юридичним особам та об'єктам права власності.

Читайте такожПорошенко привітав Україну з 24-ю річницею проголошення Декларації про державний суверенітет

Крім того, Порошенко наказав владі звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести вранці 24 серпня 2014 року молебні за Україну; забезпечити в установленому порядку фінансування видатків на організацію та проведення заходів з нагоди 23-ї річниці незалежності України.

"Міністерству оборони України, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити проведення 24 серпня 2014 року на відзначення 23-ї річниці незалежності України святкового салюту двадцятьма артилерійськими залпами у столиці України - місті-герої Києві, місті-герої Одесі, містах, де розташовані штаби та види оперативних командувань Збройних Сил України, а також святкових феєрверків в інших обласних центрах", - йдеться в указі.