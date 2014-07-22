Потяг з тілами пасажирів Boeing-777 вирушив до Харкова

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, потяг відбув о 3.10 ночі.

У повідомленні нагадується, що 21 липня у Шахтарському районі Донецької області на місці падіння літака Boeing 777-200 (Малайзійських авіаліній) продовжувалися пошукові роботи. З початку пошукових робіт було обстежено територію окремими ділянками на площі близько 140 кв. км, у тому числі 2,1 кв. км Грабовського водосховища, знайдено тіла 282 загиблих та 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих.

Читайте такожМЗС Австралії: Це варварство має бути розслідуване, а винні - покараніСтаном на 13.30 21 липня пошукові роботи закінчено, всі тіла та фрагменти завантажено у вагони-рефрижератори на залізничній станції Торез та о 19.00 відправлені до м. Донецьк.

До спеціальних робіт у м. Харкові залучено від ДСНС 150 осіб та 10 од. техніки.

З розслідування причин авіакатастрофи працює Урядова комісія.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.