Трансляція засідання Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, у проекті порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання ВР є понад 50 питань.

Першим стоїть проект закону про затвердження указу президента України “Про часткову мобілізацію” (№4320а). Щодо проекту доповідатиме секретар РНБО Андрій Парубій.

Крім того, депутатам запропоновано включити до порядку денного ще декілька питань. Серед них - проект постанови про заяву Верховної Ради “Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України” (№4326а). Стосовно цього документу доповідатиме голова ВР Олександр Турчинов.

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Також пропонується внести зміни до низки законів щодо забезпечення мобілізації та гарантії громадянам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.

Крім того, депутатам пропонують розглянути проект постанови про заяву ВР “Щодо протидії поширенню підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму”.

Також парламент може включити до порядку денного проект закону, що передбачає доповнити Державний Гімн України другим куплетом національного Гімну.