Український блокпост уперше обстріляли з моря - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.

"Вперше з моря обстріляли блокпост силовиків. Зокрема, з міномета, встановленого на катері, обстріляли блокпост біля н.п.Новоазовськ (Донецька обл.).", - написав він.

За його даними, в Луганській області з БМ-21 «Град» були обстріляні позиції сил АТО поблизу населених пунктів Весела Гора і Комишне, а також на території аеропорту в Луганську.

Читайте такожТимчук повідомляє про атаку смертника на блокпосту під Кам'янкоюВ Донецькій області з автоматичних гранатометів АГС-17 і стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО поблизу Авдіївки.

Крім того, були обстріляні позиції сил АТО поблизу Кумачево (з мінометів) і КПП «Довжанський» (із самохідної артилерії). Обстріли велися з території РФ.

Також у прикордонних районах бойовиками були обстріляні позиції сил АТО поблизу Маринівки (один раз з артилерії і один раз з танків), Солнцево (БМ-21 «Град»), Червонопартизанська (з мінометів).