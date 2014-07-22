Депутата-регіонала Левченка ледве не побили у Раді
Депутати від ВО “Свобода” хотіли побити депутата-регіонала Миколу Левченка.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий Олександр Турчинов перервав виступ Левченка. Після чого Левченко підійшов до місця спікера вияснити ситуацію, чому йому не дають виступати.
Читайте такожУ центрі Слов'янська мирні жителі з криками прогнали регіонала Левченка - ЗМІВ той час до трибуни підбігли декілька свободівців, зокрема Ігор Мірошниченко і почали штовхати Левченка. На його захист стали декілька регіоналів. Після чого зчинилася штовханина та невелика бійка в секторі між рядами комуністів та регіоналів у сесійному залі. На даний момент бійка припинилася, але ситуація в залі доволі напружена.
Турчинов просить Левченка покинути сесійну залу. “Я прошу вас покинути сесійну залу. Ми втрачаємо час”, - сказав Турчинов.