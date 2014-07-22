Левченка вигнали із залу Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від “Свободи” хотіли побити депутата-регіонала Миколу Левченка, який з трибуни заявив про те, що мирний план президента Петра Порошенка провалено.

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов перервав виступ Левченка, після чого депутат підійшов до спікера з’ясовувати ситуацію, чому йому не дають виступати.

В цей час до трибуни підбігли декілька «свободівців», зокрема, Ігор Мірошниченко, і почали штовхати Левченка. На його захист стали декілька «регіоналів». Після чого зчинилася штовханина та невелика бійка в секторі між рядами комуністів та «регіоналів» у сесійнІЙ залі. На даний момент бійка припинилася.

Голова ВР поставив на голосування питання про видалення із сесійної зали депутата Левченка за провокації в сесійній залі.

За дане рішення проголосував 171 народний депутат (при необхідних 150 — УНІАН) із 298, зареєстрованих в сесійній залі.

Рішення прийняте. Не голосували в повному складі фракції ПР, КПУ та група “За мир та стабільність”.

З групи “Економічний розвиток” проголосував лише 1 народний депутат.

Голова ВР попросив Левченка покинути сесійну залу. “Я прошу вас покинути сесійну залу. Ми втрачаємо час”, - сказав Турчинов.