Рада ЄС створила місію з реформ сектору безпеки України з бюджетом 2,68 млн євро

Відповідне рішення було прийнято в Брюсселі на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН.

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"На виконання сьогоднішнього рішення, до 30 листопада буде виділений бюджет в розмірі 2,68 млн євро. Формальний запуск місії відбудеться тоді, коли будуть створені можливості для роботи місії. Робота місії розрахована на 2 роки", - повідомляє Рада ЄС.

Місія буде цивільною, без зброї. Радники ЄС зосередяться на підтримці розробки перегляду стратегій безпеки та якнайшвидшому введенню в дію реформ. Штаб-квартира місії буде в Києві.