Більше половини українців - за закриття кордонів з Росією, майже половина - за візовий режим

Про це йдеться в прес-релізі, переданому УНІАН соціологічною групою «Рейтиг» за результатами проведеного нею з 28 червня по 10 липня опитування громадської думки.

Як показало опитування, більш як половина респондентів (58%) вважає, що Україна повинна повністю закрити кордон з Росією, 34% - проти цього, 8% - не визначились. Закриття кордонів переважно підтримують у всіх регіонах, крім південних, Харківської області і Донбасу.

На запитання «Як би Ви оцінили сьогоднішній стан відносин України і Росії?», більшість (57%) відповіли, що це війна, кожен п'ятий (19%) - політичний конфлікт, 8% - тимчасове непорозуміння, 6% - економічний конфлікт, 1% - інше, 9% - не визначились з цього питання. При цьому переважно як війну оцінюють сьогоднішні відносини двох держав у всіх регіонах, крім Донбасу і Харківської області - у цих регіонах стан відносин швидше вважають політичним конфліктом.

При цьому половина респондентів (49%) вважають, що необхідно ввести візовий режим з Росією, 41% - проти цього, 10% - не визначились. Проти введення візового режиму з Росією більше висловлюються жителі південних, Харківської області і Донбасу.

Згідно з результатами опитування, більш як половина респондентів (58%) вважає, що за збройними протистояннями на сході України стоять російські спецслужби, а половина (49%) вважають, що до цього причетне оточення колишнього президента Віктора Януковича. Ще чверть покладають відповідальність за ситуацію на Партію регіонів (28%) і на місцевих олігархів (24%), кожен п'ятий (18%) вважає, що за цим стоять місцеві жителі, невдоволені політикою нової влади, 15% - радикальні націоналістичні організації, 11% - західні спецслужби, 6% - українські спецслужби, інший варіант - 4%, не визначились з відповіддю - 11%.

Соціологи відзначають, що, порівняно з даними опитування, проведеного у квітні цього року, в питанні збройних протистоянь на сході України, виросла кількість тих, хто вважає причетним до них оточення Януковича, Партії регіонів, західних і українських спецслужб. Зате зменшилася кількість тих, хто вважає причетним до протистоянь місцевих жителів, невдоволених політикою нової влади.

У регіональному розрізі на заході і в центрі країни почали більше вважати причетними до збройних протистоянь оточення колишнього Президента, на півдні, навпаки, - почали менше дотримуватися такої думки. Партію регіонів більше звинувачують також на заході, півночі і в центрі. Місцевих жителів, невдоволених політикою нової влади, порівняно з попереднім дослідженням, почали більше називати на заході, але менше - на сході, півдні і Донбасі.

Читайте такожБільше 40 тисяч російських військових перебувають на кордоні з Україною - РНБОНа Донбасі почали більше звинувачувати російські спецслужби і радикальні націоналістичні організації. Тут, а також на півдні збільшилася кількість прихильників думки про місцевих олігархів і західні спецслужби, причетних до протистоянь на сході України.

Читайте такожРосіяни втратять 20% доходів через конфлікт з Україною - екс-міністр фінансів РФДослідження проводилося серед дорослого населення України від 18 років і старшого. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Було опитано 4 тис. респондентів. Особисте формалізовано інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більш як 1,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування, вступ України до НАТО підтримують 44% українців.