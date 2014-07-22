СБУ затримала членів групи, що готувала теракти в Одесі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у ніч з 21 на 22 липня співробітники служби затримали п’ятьох громадян України, учасників терористичної організації, яка ставила за мету дестабілізацію ситуації в регіоні. Раніше вони вже вчиняли підрив банківських установ у місті. Зловмисники також готувалися знищити будівлі військових комісаріатів в Одесі.

Встановлено, що затримані координували свої дії з ватажками терористів, які беруть участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).