РНБО перевіряє дані про напад смертника на блокпост, де загинули троє військових
Бойовики скоїли терористичний акт на блокпосту сил АТО неподалік Кам’янки, загинули троє військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Неподалік селища Кам’янка Донецької області на блокпосту сил АТО російські найманці вчинили теракт. На блокпосту терористи підірвали мікроавтобус, начинений вибухівкою. Загинуло троє українських військових», - заявив він.
Читайте такожРНБО: за останню добу загинули 13 військовослужбовців«Чи був смертник в автобусі наразі йде розслідування цього інциденту. Ми не впевнені,що це був смертник, тому що для цього мало мотивації», - додав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook написав про те, що блокпост сил АТО під Кам`янкою Донецької області було атаковано мікроавтобусом, наповненим вибухівкою.
”Поблизу н.п.Кам’янка (Донецька обл.) блок-пост сил АТО було атаковано за допомогою мікроавтобуса, начиненого вибухівкою. За попередніми даними, підрив було проведено смертником, який сидів за кермом мікроавтобуса (інформація перевіряється)”, - написав він.
За даними Тимчука, подібні випадки раніше в зоні АТО не фіксувалися.