РНБО перевіряє дані про напад смертника на блокпост, де загинули троє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Неподалік селища Кам’янка Донецької області на блокпосту сил АТО російські найманці вчинили теракт. На блокпосту терористи підірвали мікроавтобус, начинений вибухівкою. Загинуло троє українських військових», - заявив він.

Читайте такожРНБО: за останню добу загинули 13 військовослужбовців«Чи був смертник в автобусі наразі йде розслідування цього інциденту. Ми не впевнені,що це був смертник, тому що для цього мало мотивації», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook написав про те, що блокпост сил АТО під Кам`янкою Донецької області було атаковано мікроавтобусом, наповненим вибухівкою.

”Поблизу н.п.Кам’янка (Донецька обл.) блок-пост сил АТО було атаковано за допомогою мікроавтобуса, начиненого вибухівкою. За попередніми даними, підрив було проведено смертником, який сидів за кермом мікроавтобуса (інформація перевіряється)”, - написав він.

За даними Тимчука, подібні випадки раніше в зоні АТО не фіксувалися.