Жителі Лисичанська висунули терористам ультиматум - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Серед місцевих мешканців посилюється обурення діями російських найманців. Після того, як 20 липня на фугасній міні, встановленій терористами, підірвалися троє підлітків, жителі Лисичанська Луганської області висунули ультиматум терористам: до 14:00 22 липня покинути місто», - заявив він.