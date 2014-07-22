У Сєвєродонецьку знайшли тіла розстріляних терористами людей

Про це повідомив начальник УМВС України в Луганській області Анатолій Науменко.

Правоохоронці взяли під свій контроль будівлю міської ради, міськвідділу міліції та місцевого управління по боротьбі з організованою злочинністю, а також будівлю Управління СБУ.

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У звільненні міста на Луганщині брали участь підрозділи Національної гвардії та МВС.

На одному з об’єктів силовики виявили тіла двох розстріляних громадян. Крім того, були звільнені четверо заручників, мешканців сусідніх районів, які провели в полоні близько місяця. Найстаршому з них – 57 років, наймолодшому – 21 рік.

"Наразі зі звільненими громадянами проводяться необхідні слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують всі обставини їх потрапляння та перебування в полоні", – зазначив Анатолій Науменко.