Збройні Сили України увійшли у Сєвєродонецьк
14:36, 22 липня 2014Військо
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Збройні Сили України увійшли до міста Сєвєродонецьк Луганської області та наразі звільняють місто від бойовиків. Про це Президенту України доповів начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-лейтенант Віктор Муженко.
REUTERS
За наказом Президента України, Збройні Сили України забезпечили військових в районі Червонопартизанська продовольством, зокрема, доставлено 300 сухпаїв, 650 літрів води тощо. Також для захисту кордону доставлено в достатній кількості стрілкові та артилерійські боєприпаси, що були спрямовані для забезпечення військових найближчих блокпостів в цьому регіоні.
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