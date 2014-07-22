Збройні Сили України увійшли у Сєвєродонецьк

За наказом Президента України, Збройні Сили України забезпечили військових в районі Червонопартизанська продовольством, зокрема, доставлено 300 сухпаїв, 650 літрів води тощо. Також для захисту кордону доставлено в достатній кількості стрілкові та артилерійські боєприпаси, що були спрямовані для забезпечення військових найближчих блокпостів в цьому регіоні.