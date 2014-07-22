Експерти сумніваються, що парламентські вибори відбудуться у зазначений термін (опитування)

Більше половини політичних експертів вважають, що озвучені Петром Порошенком терміни проведення дострокових парламентських виборів є нереальними.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

Так, лише 40% респондентів впевнені, що дострокові парламентські вибори відбудуться у термін, анонсований Президентом України - 26 жовтня 2014 року. У той же час 30% опитаних вважають, що вказаний термін для призначення дострокових виборів у Верховну Раду є малоймовірним, і вибори, якщо і відбудуться, то будуть проведені пізніше зазначеної дати. 30% учасників опитування вагалися з відповіддю.

На питання про систему виборів у парламент більшість експертів - 43,4% вважають, що на виборах збережеться змішана система, як і передбачено чинним виборчим законодавством. А 20% впевнені, що новий закон закріпить пропорційну систему з закритими списками. Лише 26,6% експертів вважають, що пропрезидентським силам в парламенті вдасться прийняти запропоновану Петром Порошенком систему виборів з відкритими пропорційними списками. Ніхто з експертів не вважає, що можливий варіант проведення виборів виключно на мажоритарній основі. 10% опитаних не змогли дати свій прогноз.

Трохи більше половини політичних експертів підтримують ідею заборони Компартії України: 53,4% експертів вважають, що Комуністичну партію України слід заборонити в судовому порядку. 40% негативно ставляться до цієї ідеї, 6,6% не мають власної думки на цей рахунок.

Експерти також оцінили шанси Юлії Володимирівни Тимошенко повернутися у «велику політику» у разі проведення дострокових парламентських виборів.

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Більшість експертів (46,6%) висловили думку, що лідер «Батьківщини» нікуди з вищої ліги української політики не виходила. У той же час 23,4% опитаних вважають, що Тимошенко наразі перебуває поза «великою політикою», однак у неї є шанси туди повернутися, якщо найближчим часом відбудуться дострокові парламентські вибори. 20% експертів переконані, що таких шансів у неї немає. 3,4% думають, що шанси на повернення у Тимошенко з'являться після 2014 року, а 6,6% не змогли дати однозначної відповіді.

На питання про те, яка з політичних сил - «Солідарність» чи «Радикальна партія Олега Ляшка» можуть набрати більший відсоток голосів у разі проведення дострокових парламентських виборів, 50% респондентів відповіли, що найбільші шанси є у президентської партії «Солідарність», а 20% - у проекта Олега Ляшка. 10% переконані, що обидві партії наберуть приблизно рівну кількість голосів українських виборців. 20% експертів вагалися з вибором відповіді.

В опитуванні взяли участь наступні експерти: Віталій Бала (політолог, директор Агентства моделювання ситуацій), Артем Біденко (політолог, експерт з рекламних комунікацій), Денис Богуш (політтехнолог, президент компанії Bohush Communications), Кость Бондаренко (політолог, керівник Інституту української політики), Олександр Булавін (політтехнолог), Павло Булгак (журналіст, політичний експерт), Петро Бурковський (політолог), Сергій Гайдай (політтехнолог, директор зі стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.ком»), Олексій Гарань (політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської Академії), Олексій Голобуцький (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій), Дмитро Джангіров (політолог, політтехнолог), Ігор Жданов (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»), Вадим Карасьов (політолог), Віталій Кулик (політичний експерт, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства), Олександр Логінов (політолог), Анатолій Луценко (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Євген Магда (політичний оглядач), Ярослав Макітра (політтехнолог), Костянтин Матвієнко (політолог, голова корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»), Микола Михальченко (політолог, соціолог, завідувач відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. И.Ф.Кураса НАН України), Володимир Поляков (політтехнолог), Ігор Попов (політолог), Віталій Портніков (журналіст, політичний оглядач), Павло Кругляковський (політичний консультант), Катерина Одарченко (політтехнолог), Василь Стоякін (політолог, політтехнолог, директор Центру політичного маркетингу»), Євген Філіндаш (політолог), Володимир Цибулько (політолог), Олександр Черненко (політичний експерт, голова Правління ВГО «Комітет виборців України»), Олеся Яхно-Белковська (політичний експерт).