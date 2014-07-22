У Горлівці снаряди влучили в колонію, загинули двоє засуджених

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ), подія сталася 21 липня близько 23:30.

«Черговий помічник начальника установи отримав осколкове поранення лівої ноги, а двоє засуджених отримали чисельні осколкові поранення. Засуджених госпіталізовано до лікувальних закладів м. Горлівки, де їм надається кваліфікована медична допомога», - говориться в повідомленні. При цьому зазначається, що двоє засуджених отримали поранення не сумісні з життям, від яких загинули.

Читайте такожМіліція спростовує інформацію про втечу ув'язнених із Мартусівської колонії

Також, в результаті вибухів частково пошкоджено будівлі установи, вікна, дах та обладнання, зруйновано 5 метрів основної огорожі, розбита спостережна вежа поста охорони. Чатовий поста вчасно залишив спостережну вежу, у зв’язку з чим не постраждав.

У ДПтСУ запевнили, що адміністрацією Мічурінської виправної колонії (№ 57) вживаються заходи щодо посилення охорони установи (на місці руйнування основної огорожі виставлено додатковий пост та проводяться ремонтні роботи).

На даний час Мічурінська виправна колонія (№ 57) продуктами харчування та питною водою забезпечена.

Стан оперативної обстановки в установі стабільний та керований. Засудженим надається необхідна психологічна допомога.