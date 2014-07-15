Обласне МВС опублікувало дані щодо жертв і руйнувань в Луганську

Про це повідомляє сайт 0642.

Як повідомлялося раніше, вчора кілька кварталів Луганська були обстріляні терористами з "Градів", внаслідок чого загинули вісім осіб. Як заявив журналіст Роман Бурко, розстріл був показовим - терористи намагалися змусити сили АТО залишити зайняті раніше населені пункти.

Артемівський район

14 липня о 18.25 від вибуху снарядів:

- пошкоджено будинки № 5 та № 21 на кварталі Мирний

- загинув чоловік (анкетні дані встановлюються) в районі ринку на кварталі Мирний

14 липня влучили снаряди, але не вибухнули:

- о 13.00 в гараж на вулиці Дружби народів, 19

- будинок № 42 на вулиці Я.Лациса

- будинок № 1-ж на вулиці Марленівська

14 липня:

- в 18.00 в лікарні від отриманих осколкових поранень помер 40-річний чоловік гр. Янченко С.В. (точні анкетні дані встановлюються)

- в період часу з 22.00 до 23.00 у будинок № 109 на вулиці Гоженка потрапив снаряд, від вибуху якого загинуло три людини (дані загиблих встановлюються)

- о 23.35 на зупинці громадського транспорту «Вторчормет» на вулиці Ліньова виявлено труп невідомого чоловіка.

у лікарню госпіталізовано:

- 58-річна гр. Жильцова Н.В. (прож. провулок Кримський) - мінно-осколкове поранення голови

- 13-річна гр. Єфименко А.М. (прож. вулиця Гоженка) - мінно-осколкове поранення голови

- 28-річна гр. Ковальова Т.М. поранення одержано біля будинку № 87 на вулиці Ліньова - мінно-осколкове поранення голови

- чоловік на ім'я Сергій (анкетні дані назвати відмовився) з вогнепальним пораненням поперекової області справа, які ним отримані в Артемівському районі.

- о 22.50 від влучання снаряда сталося загоряння будинку № 26 на вулиці Польова

- від вибуху снарядів було пошкоджено автомобіль «Славута» р/н ВВ 5178 АІ, що належав гр. Ч. 1980 р.н. і стояв біля будинку № 3 на вулиці Тімірязєва.

- о 12.25 на перехресті вулиць Жовтнева і Гагаріна в р. Олександрівська виявлено нерозірваний снаряд

12 липня о 19.30 вийшов з дому на вулиці Мадридська і до теперішнього часу не повернувся, на зв'язок не виходить гр. Нечитайлов Роман Миколайович, 1989 р.н., працює водієм у ПП «НІКА».

14 липня в лікарні з мінно-осколковим пораненням гомілки госпіталізовано 60-річного гр. Жарова В.С., проживає на вулиці Ватутіна, 75.

14 липня о 17.15 у будинок № 91 на вулиці Галицького влучив снаряд і не розірвався.

Ленінський район

12 липня в лікарню була госпіталізована гр. Відпайська Л.П., 1943 р.н., яка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому шийного хребця в приміщенні обласного тубдиспансеру, розташованого на вулиці Краснодонська, 13, під час мінометного обстрілу.

14 липня з району автовокзалу (вулиця Оборонна) з пораненнями, отриманими під час мінометного обстрілу, в лікарні госпіталізовано:

- гр. Герасимчук В.В. 1963 р.н. (повні анкетні дані встановлюються)

- гр. Приходько М.А., 44 роки, (повні анкетні дані встановлюються)

14 липня з території штрафмайданчику на вулиці Гастелл озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфльовану форму, викрали автомобілі «Нива» та «Volkswagen Passat». Даний факт зареєстровано в ЄРДР.

Жовтневий район

14 липня о 10.00 внаслідок обстрілу і вибуху снарядів:

пошкоджені житлові будинки:

- № 87,89 на вулиці Гвардійській

- № 2-а на вулиці Барбюса

- № 60,60-а на вулиці Ціолковського

- будівля ПП «Протос», розташована на вулиці Ломоносова, 96

- будинок № 91 на вулиці Галицького (влучив снаряд і не розірвався)

загинули:

- гр. Жаров Сергій Григорович, 1983 р.н.

- гр. Черкашенинов Володимир Сергійович, 1937 р.н., (прож. вул. Червоногвардійська) від поранень помер у лікарні

поранені:

- гр. Жаров Володимир Сергійович, 1954 р.н. (охоронець ПП «Сталева симфонія»)

- гр. Абрамов Іван Васильович, 1935 р.н. (прож. вулиця Ціолковського)

Кам'янобрідський район

від вибуху снарядів пошкоджені:

- 7 липня о 18.00 будинок № 18 на вулиці Смирнова

- 12 липня о 12.30 будинок № 20 на вулиці Рудя

- 12 липня о 15.40 будинок № 26-а у провулку 1-й Цегляний

- 12 червня о 15.55 будинок № 28 у провулку 1-й Цегляний

- 13 липня о 22.00 два віконних скла в будинку № 10а на вулиці 1905 року

- 13 липня о 22.00 будинок № 22 по вулиці Кам'яна

- 13 липня о 22.00 будинок №2 на вулиці 1905 року і автомобіль «ГАЗ-24» р/н АН 8466 ЕО, що належить господареві будинку

- 14 липня електропідстанція, розташована на вулиці 21-го МЮДу

14 липня госпіталізований в лікарню гр. Сердюченко А.Г. 1948 р.н., прож. провулок Індустріальний, з осколковим переломом пальця правої руки, забитою раною верхньої губи.