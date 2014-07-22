У 200 метрах від українського кордону російські військові встановили три БТРи та "Град"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Росіяни продовжують зосереджувати війська безпосередньо на кордоні з Україною. Біля населеного пункту Петрівка, що на Луганщині, на відстані 200 метрів від лінії кордону на території РФ було виявлено три БТРи та близько 40 російських військовослужбовців», - зазначив він.

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Лисенко також повідомив, що «на ділянці Вовчанськ прикордонний наряд виявив на території РФ установку «Град» в похідному стані на відстані 200 метрів від кордону з Україною (похідний стан – це коли установка готується до відкриття вогню)».