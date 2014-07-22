"Чорні скриньки" з Boeing-777 відправлять до Лондона

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Харкові повідомив Голова Державної комісії з розслідування катастрофи літака "Boeing 777", Віце-прем`єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми надали згоду для подальшого переміщення (скриньок - УНІАН) спочатку до Києва, а далі до Лондона», - сказав Гройсман.

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Віце-прем`єр-міністр наголосив, що зараз «чорні скриньки» знаходяться під повним контролем малайзійської сторони. Гройсман також підкреслив, що під контролем ІКАО було опрацьовано документ, який засвідчує що «чорні скриньки» жодної хвилини, не були під контролем української сторони.

«За участю сторони Нідерландів, при нагляді ІКАО спільно з українською стороною був опрацьований документ, який засвідчив, що всі предмети, які були названі, як «чорні скриньки» жодної хвилини не перебували в руках української сторони», - сказав Гройсман.

Він додав, що процес розслідування катастрофи очолить Голландія.

«Ми запропонували проведення повного розслідування катастрофи нідерландській стороні за участю усіх сторін жертв цього жахливого теракту. Ми отримали ноту від Нідерландів щодо готовності взяти на себе розслідування за участі усіх сторін, це означає, лідером цього процесу будуть Нідерланди. Україна буде включена до цього процесу на сто відсотків», -наголосив Гройсман.