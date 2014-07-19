Чорні скриньки з літака можуть вивезти до Росії

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов, запевнивши, що це достовірна інформація, отримана аналітичним відділом його організації.

Читайте такожТерористи вивезли 38 тіл з місця аварії Boeing-777: хочуть виявити уламки ракети, якою збили літак«Зараз велика частина «чорних ящиків» малайзійського літака Boeing-777 знаходяться в місті Горлівка в руках у терористів, очолюваних тут російським офіцером Безлером (Бісом)», - сказав Снєгірьов. Він підкреслив, що зараз бойовики вирішують питання транспортування цих «чорних ящиків» на територію Російської Федерації.

«Можливий маршрут транспортування «чорних ящиків» пройде по коридору Луганськ-Краснодон. А вже в Краснодоні на них чекає офіцер ФСБ», - сказав активіст.

Він також додав, що, за їхньою інформацією, «терористи припустили два маршрути переміщення «чорних ящиків» територією України – через Суходільськ і через Ізварине, один із яких неправдивий».

”Чорні ящики» не повинні залишити Україну, тому що відсутність навіть одного з них може порушити цілісну картину події й вплинути на оцінки міжнародних експертів”, - сказав Снєгірьов, уточнивши, що частина ящиків усе ж таки знаходиться в українських рятувальників.