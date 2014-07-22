24 липня - червона лінія для ЄС в рішучості застосувати санкції до Росії – Клімкін

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив у вівторок в Брюсселі журналістам, коментуючи раніше ухвалені Радою ЄС з питань зовнішньої політики висновки стосовно України.

«Сьогодні в парламенті один з моїх друзів сказав: «ЄС добре застосовує червоні лінії до інших. Зараз ЄС має застосувати червону лінію до самого себе». І це – як раз той самий випадок. Пропозиції щодо санкцій, включаючи секторальні санкції, повинні бути готові післязавтра. Це – конкретний дед-лайн. Це інший менталітет для ЄС», - сказав він.

Глава зовнішньополітичного відомства України назвав «добрим» засідання Ради ЄС.

«Є чітке розуміння і солідарність з Україною, тому що зараз ми говоримо про чіткий політичний тиск (по відношенню до Росії), про можливості надати статус терористичних організацій Донецьку та Луганську на політичному рівні», - аргументував він свою оцінку.

Клімкін також повідомив, що Угода про асоціацію буде ратифікована вже у найближчому майбутньому.

«Пакет для ратифікації готовий, і у найближчому майбутньому ми передамо його президенту, після цього – в парламент для ратифікації», - деталізував українських міністр.