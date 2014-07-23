Два літаки з тілами пасажирів "Боїнга" прибудуть до Нідерландів о 16.00 за місцевим часом

Як повідомляє нідерландський телеканал NOS, два транспортних літаки - «Геркулес» Королівських ВПС та австралійський «Боїнг C-17» - з тілами 40 загиблих вже летять до Нідерландів.

По прибуттю літаків відбудеться коротка церемонія вшанування пам’яті жертв катастрофи за участю прем'єр-міністра Марка Рютте, короля Нідерландів Віллема-Александра та королеви Максими. Під час церемонії вся країна вшанує загиблих хвилиною мовчання.

Читайте такожІз Харкова до Нідерландів вилетів літак з 16 тілами загиблих пасажирів “Боїнга”Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Читайте такожBBC: Малайзія передала слідчим з Нідерландів "чорні скриньки" "Боїнга" За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.