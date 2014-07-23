РНБО: Російські війська імітували атаку на держкордон України
15:33, 23 липня 2014Політика
0 0
Збройні сили Росії імітували атаку на державний кордон України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Навпроти ділянки відповідальності відділів прикордонної служби «Гірськ» та «Грем`яч» (Чернігівська область) відбувалися демонстративно-провокаційні дії підрозділів Збройних сил Росії», - зазначив він.
Читайте такожУ 200 метрах від українського кордону російські військові встановили три БТРи та "Град"
«Декілька одиниць важкої техніки наближалися до державного кордону України, розгорталися у бойові порядки, імітували атаку, а потім поверталися та рухалися вздовж лінії державного кордону», - наголосив Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter