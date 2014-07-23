У Держдумі РФ спростували, що готують позапланове засідання щодо України

Про це УНІАН повідомили у Держдумі.

"Робота з підготовки позапланового засідання Держдуми не ведеться", - сказав співробітник апарату Держдуми РФ.

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Крім того, депутат Держдуми від ЛДПР Роман Худяков, відповідаючи на питання УНІАН про підготовку такого засідання, сказав: «Мене не інформували, але якби ця інформація відповідала дійсності, я б про це знав».

Сьогодні низка українських ЗМІ, посилаючись на джерела у нижній палаті російського парламенту, повідомили, що депутати Держдуми РФ, які перебувають у плановій відпустці, в екстреному порядку з'їжджаються до Москви для участі у позаплановому засіданні через ситуацію на сході України.

За словами джерел, який документ планують розглянути російські депутати, наразі невідомо, зрозуміло лише те, що у вищому керівництві Росії «щось задумали» стосовно ситуації на сході України, оскільки мають намір провести позапланове засідання Держдуми РФ.