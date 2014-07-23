Міністри країн ЄС та АСЕАН закликали всі сторони припинити збройний конфлікт в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у заяві, яка була розповсюджена за результатами міністерської зустрічі, що відбулася сьогодні Брюсселі.

"Міністри погодилися з тим, що трагедія MH17 - ще один разючий приклад того, як ескалація спорів і загроза міжнародному миру і безпеці може стати причиною трагічної загибелі невинних життів. Вони закликали всі сторони зупинити безглузду загибель людей та утриматися від будь-яких дій, що призведуть до ескалації. Міністри підкреслили нагальну необхідність погодитися на негайне, справжнє та стійке припинення вогню всіма сторонами і закликали припинити конфлікт", - сказано у заяві.

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Міністри засудили катастрофу літака, привітали ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції з цього питання та закликали до її повної реалізації.

"Міністри заявили, що були шоковані та обурені у зв'язку з трагічною загибеллю 298 людей багатьох національностей на борту літака. Міністри висловили свої глибокі співчуття сім'ям і друзям тих, хто був на борту рейсу MH17, урядам та народам постраждалих країн", - говориться в заяві.

У зв'язку з цим міністри висловилися за "швидке, повне, ретельне, прозоре і незалежне міжнародне розслідування" катастрофи відповідно до рекомендацій міжнародної цивільної авіації.

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"Вони вимагають від всіх сторін у районі місця аварії забезпечити повне співробітництво, надати допомогу у гарантуванні безпечного, надійного, повного, негайного й необмеженого доступу до місця падіння та навколишньої території, а також підтримати відповідні слідчі органи, Спостережну місію ОБСЄ та представників інших міжнародних організацій", - наголошується в заяві.

Крім того, міністри вимагають від збройних формувань утриматися від будь-яких дій, які можуть порушити цілісність місця аварії.

Міністри також погодилися з тим, що ті, хто безпосередньо та опосередковано відповідальні за падіння літака, повинні бути покарані.

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Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят; 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки); також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.

Сьогодні, 23 липня, Служба безпеки України заявила, що зібрала беззаперечні докази прямої причетності Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії до збиття малайзійського авіалайнера «Боїнг-777» над Донбасом.