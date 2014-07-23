Завтра ще два рейси вирушать у Нідерланди з тілами жертв катастрофи Boeing-777

Як зазначається в повідомленні, станом на 19.00 23 липня 2014 року міжнародними експертами підготовлено до відправки 51 контейнер з тілами та фрагментами тіл загиблих пасажирів літака Boeing 777 «Малайзійських авіаліній». На завтра заплановано відправка цих контейнерів на двох літаках міжнародного аеропорту «Харків» до міста Ейндховен Королівства Нідерландів.

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На даний час на території ДП «Завод ім.Малишева» група міжнародних експертів, серед яких – експерти з Королівства Нідерландів, Австралії, Малайзії, США та Великобританії, продовжують роботу над оглядом тіл загиблих та підготовкою їх до транспортування до Королівства Нідерландів згідно домовленості України та усіх країн, чиї громадяни трагічно загинули у страшній авіакатастрофі, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з Харкова до Ейндховена здійснено два авіарейси. Для проведення експертизи в до Королівства Нідерландів доставлено 40 контейнерів з тілами та фрагментами тіл загиблих пасажирів.