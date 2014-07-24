Сьогодні суд розгляне заборону КПУ

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мінюст 8 липня звернувся до суду з прохання про заборону діяльності цієї партії. За інформацією міністра юстиції Павла Петренка, доказова база протиправної діяльності КПУ складає 129 сторінок, містить відео- та аудіоматеріали.

Міністр повідомив, що зібрані факти свідчать про сприяння представників КПУ окупації Криму Росією, про їхню причетність до постачання зброї і фінансування бойовиків на сході України, а також до проведення сепаратистських референдумів у Луганській і Донецькій областях.

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