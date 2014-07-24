Сьогодні суд розгляне заборону КПУ
Окружний адміністративний суд міста Києва сьогодні розпочне розгляд справи за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії «Комуністична партія України».
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Мінюст 8 липня звернувся до суду з прохання про заборону діяльності цієї партії. За інформацією міністра юстиції Павла Петренка, доказова база протиправної діяльності КПУ складає 129 сторінок, містить відео- та аудіоматеріали.
Міністр повідомив, що зібрані факти свідчать про сприяння представників КПУ окупації Криму Росією, про їхню причетність до постачання зброї і фінансування бойовиків на сході України, а також до проведення сепаратистських референдумів у Луганській і Донецькій областях.
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