Сили АТО почали визволяти Лисичанськ

Про це написав командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі.

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"Йде штурм Лисичанська. Жителям краще залишатися в сховищах. Терористи обстрілюють місто з мінометів і АГС", - написав він.

"Для тих, хто вирішив виходити із сховища - організацією гуманітарного коридору для жінок і дітей займається один з місцевих журналістів. Прохання, не пересуватися по вулицях до закінчення бойових дій", - додав Семен Семенченко.