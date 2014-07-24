Сили АТО почали визволяти Лисичанськ
13:03, 24 липня 2014Політика
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Сили антитерористичної операції (АТО) почали визволяти Лисичанськ, місцевих жителів просять залишатися в сховищах.
REUTERS
Про це написав командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі.
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"Йде штурм Лисичанська. Жителям краще залишатися в сховищах. Терористи обстрілюють місто з мінометів і АГС", - написав він.
"Для тих, хто вирішив виходити із сховища - організацією гуманітарного коридору для жінок і дітей займається один з місцевих журналістів. Прохання, не пересуватися по вулицях до закінчення бойових дій", - додав Семен Семенченко.
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