Проти представників КПУ порушено понад 300 кримінальних справ
Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України відкрили проти членів Комуністичної партії України 308 кримінальних проваджень за підтримку анексії Криму та створення так званих Луганської та Донецької «народних республік».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам після судового засідання в справі про заборону КПУ заявила представник позивача в Окружному адмінсуді Києва, голова Держреєстру Ганна Онищенко.
"На даний момент порушено 308 кримінальних проваджень за злочинами, які допустили окремі члени Комуністичної партії України. Крім того, у нас містяться беззаперечні докази того, що як керівник партії, так й інші члени, були непоодинокі випадки, підтримували анексію Криму, підтримували створення так званих «ЛНР» і «ДНР». Ці всі докази будуть належним чином досліджені у суді. Я сподіваюся, суд дасть їм достойну правильну оцінку", - наголосила вона.
Читайте такожТурчинов оголосив про розпуск фракції КПУ
У свою чергу заступник міністра юстиції Ігор Алєксєєв підкреслив, що до суду направлено беззаперечні докази того, що представниками КПУ вчинялись дії на підтримку сепаратистського руху у східних регіонах.
"До суду надані матеріали, які підтверджують, що окремі лідери КПУ надавали допомогу, в тому числі й матеріальну, озброєним угрупованням. Надано інформацію про те, що окремі представники КПУ паплюжили національні символи, демонстративно висловлювали негативну оцінку діям наших військовослужбовців на території сходу України. Такі докази надані до суду", - сказав він.