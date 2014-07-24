Проти представників КПУ порушено понад 300 кримінальних справ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам після судового засідання в справі про заборону КПУ заявила представник позивача в Окружному адмінсуді Києва, голова Держреєстру Ганна Онищенко.

"На даний момент порушено 308 кримінальних проваджень за злочинами, які допустили окремі члени Комуністичної партії України. Крім того, у нас містяться беззаперечні докази того, що як керівник партії, так й інші члени, були непоодинокі випадки, підтримували анексію Криму, підтримували створення так званих «ЛНР» і «ДНР». Ці всі докази будуть належним чином досліджені у суді. Я сподіваюся, суд дасть їм достойну правильну оцінку", - наголосила вона.

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У свою чергу заступник міністра юстиції Ігор Алєксєєв підкреслив, що до суду направлено беззаперечні докази того, що представниками КПУ вчинялись дії на підтримку сепаратистського руху у східних регіонах.

"До суду надані матеріали, які підтверджують, що окремі лідери КПУ надавали допомогу, в тому числі й матеріальну, озброєним угрупованням. Надано інформацію про те, що окремі представники КПУ паплюжили національні символи, демонстративно висловлювали негативну оцінку діям наших військовослужбовців на території сходу України. Такі докази надані до суду", - сказав він.