Президент Фінляндії вважає, що рейс MH17 збили сепаратисти
Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо відкритим текстом засудив дії Росії в Україні.
На думку Ніїністьо, з точки зору міжнародного права в західному розумінні Крим не є частиною Росії. У той же час він зазначив, що в Росії думають інакше. «Справедливість» і «правда» стали багатозначними поняттями, сказав президент в інтерв'ю програмі Yle A-Studio.
Читайте такожКемерон засудив рішення Франції поставити в Росію «Містралі»Очільник Фінляндії також прокоментував випадок зі збитим під Донецьком пасажирським літаком «Малайзійських авіаліній». Президент вважає достовірною версію про те, що літак був збитий ракетою з контрольованої сепаратистами території.
"Очевидно, що літак збили ракетою, запущеної з контрольованої сепаратистами території на сході України", - вважає Ніїністьо.
У той же час він вважає, що сепаратисти могли збити пасажирський літак помилково, бо ракетна установка, якою вони користувалися, не була оснащена апаратурою, здатною розпізнавати літаки.