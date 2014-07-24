Президент Фінляндії вважає, що рейс MH17 збили сепаратисти

На думку Ніїністьо, з точки зору міжнародного права в західному розумінні Крим не є частиною Росії. У той же час він зазначив, що в Росії думають інакше. «Справедливість» і «правда» стали багатозначними поняттями, сказав президент в інтерв'ю програмі Yle A-Studio.

Читайте такожКемерон засудив рішення Франції поставити в Росію «Містралі»Очільник Фінляндії також прокоментував випадок зі збитим під Донецьком пасажирським літаком «Малайзійських авіаліній». Президент вважає достовірною версію про те, що літак був збитий ракетою з контрольованої сепаратистами території.

"Очевидно, що літак збили ракетою, запущеної з контрольованої сепаратистами території на сході України", - вважає Ніїністьо.

У той же час він вважає, що сепаратисти могли збити пасажирський літак помилково, бо ракетна установка, якою вони користувалися, не була оснащена апаратурою, здатною розпізнавати літаки.