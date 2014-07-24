Українські військові зайшли в північні райони Лисичанська

Про це під час брифінгу в четвер повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Українські війська зайшли в місто Лисичанськ і зайняли його північні райони", - повідомив Лисенко.

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За його словами, терористи, які в ньому залишаються, опинилися заблокованими, їм відрізано шляхи до відступу, передає Українська правда.

Наразі в звільнених районах йде перевірка колишніх місць перебування бойовиків, розмінування територій. Тривають оперативні заходи щодо виявлення диверсійних угруповань терористів.

Продовжується наступ сил АТО на півночі Луганська. Внаслідок активних бойових дій українських військових встановлено контроль над населеним пунктом Верхньокаменський Донецької області.

Також триває оточення і блокування обласних центрів Донецька та Луганська.

Як відомо, в середу в ході бою за Лисичанськ загинув командир військової частини 3011 Центрального оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії Олександр Радієвський. Лисенко нагадав, що лише 15 липня президент нагородив Радієвського орденом за мужність.

Усього за добу загинули 4 війсьових, 35 отримали поранення.