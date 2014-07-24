«УДАР» готовий висунути кандидатуру на посаду прем’єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам, коментуючи звернення голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо необхідності внесення кандидатури технічного прем'єр-міністра.

Ковальчук нагадав, що “є процедура, поки що прийняття відставки уряду, і вже після цього визначається, хто буде виконуючим обов'язки”.

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За його словами, якщо виникне питання щодо необхідності подання кандидатури, то, “повірте, у нас є відповідні кандидатури, які можуть гідно виконувати функції прем'єр-міністра України і не розказувати про те, як тяжко, а шукати способи, яким чином вирішувати нагальні проблеми, які стоять зараз і перед урядом, і перед країною в цілому”.

Коментуючи заяву Арсенія Яценюка про відставку з посади прем'єр-міністра України, Ковальчук наголосив: “Скажу відверто, я все-таки думав, що пан Яценюк, я поважаю його як політика, все ж таки не буде піддаватися емоціям”. За словами депутата, сьогоднішнє рішення Яценюка - це “все ж таки трошки така емоційна була заява ”.

Ковальчук також назвав дивною “поведінку пана Турчинова, який замість того, щоб поставити питання на голосування, закрив сесію”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, на ранковому засіданні голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейський вибір» у ВР.

Турчинов відзначив, що сьогодні на пленарному засіданні фракції “УДАР” і “Свобода” заявили про вихід зі складу коаліції та подали відповідні документи з особистими підписами, які підтверджують рішення народних депутатів. Крім того, за його словами, ще 19 позафракційних народних депутатів подали заяви про вихід зі складу коаліції.

На вечірньому засіданні Верховна Рада не змогла ухвалити жодного рішення і Яценюк заявив про свою відставку з поста прем’єр-міністра України «у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив».

Виступаючи з трибуни ВР, Яценюк заявив, що в жодному разі не погодиться на коаліцію з «регіоналами» і комуністами, а оскільки діюча коаліція розвалилася, то він прийняв рішення подати у відставку.

«Які є варіанти в уряду? Оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, то перший варіант: розпалась одна коаліція, прем'єр-міністр розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що прем'єр-міністр повинен взяти в коаліцію комуністів і «регіони». Я цього не зроблю за жодних обставин», - наголосив Яценюк.

За його словами, «є другий варіант. У цьому випадку, коли немає нової коаліції, а чинна коаліція у парламентсько-президентській республіці розпалась, уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати у відставку». «Я заявляю про відставку у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив”, - сказав Яценюк.

Після цього Турчинов звернувся до народних депутатів з фракцій «УДАР» та "Свобода" із закликом терміново внести кандидатуру технічного прем'єр-міністра.