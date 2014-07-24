Луганські терористи заявили про повну мобілізацію населення

Про це йдеться в повідомленні прес-служби терористичної організації "Луганська народна республіка" ("ЛНР"), передає LB.ua.

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"Ми проводимо повну мобілізацію населення для посилення армії. Всіх, хто може тримати в руках зброю, ми закликаємо вступити в ряди армії "ЛНР". Добровільно, чесно і по совісті", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада дозволила додаткову мобілізацію. 17 березня Рада схвалила проведення першого етапу часткової мобілізації, 6 травня - другого етапу.