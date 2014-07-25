ЗМІ: Під нові санкції ЄС можуть потрапити голова ФСБ Бортніков і Рамзан Кадиров
08:22, 25 липня 2014Політика
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Сьогодні ЄС має опублікувати список фізичних і юридичних осіб РФ, що потрапили під нові санкції Європи.
Кадиров може потрапити під санкції ЄС / fedpress.ru
Як повідомлялося раніше, до санкційного списку додадуть 15 імен і 18 компаній.
Зокрема, за даними агентства Bloomberg, під дію санкцій можуть потрапити Олександр Бортніков, голова російської ФСБ, Михайло Фрадков, голова Служби зовнішньої розвідки, секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев і кремлівський лідер Чечні Рамзан Кадиров.
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