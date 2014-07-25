ЗМІ: Під нові санкції ЄС можуть потрапити голова ФСБ Бортніков і Рамзан Кадиров

Як повідомлялося раніше, до санкційного списку додадуть 15 імен і 18 компаній.

Зокрема, за даними агентства Bloomberg, під дію санкцій можуть потрапити Олександр Бортніков, голова російської ФСБ, Михайло Фрадков, голова Служби зовнішньої розвідки, секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев і кремлівський лідер Чечні Рамзан Кадиров.