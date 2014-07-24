ЄС вводить нові санкції через ситуацію в Україні

Комітет Ради постійних представників країн ЄС ухвалив рішення розширити список осіб та організацій, які своїми діями загрожують територіальній цілісності України, до яких ЄС застосує санкції у вигляді заборони на в`їзд та замороження активів.

Відповідне рішення було ухвалено у четвер в Брюсселі, повідомили УНІАН в Раді ЄС.

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”Комітет погодився з тим, щоб додати в список осіб, що підлягають заморожуванню активів та забороні на видачу їм віз, особи та організації, які несуть відповідальність за дії проти територіальної цілісності України”, - сказано в рішенні.

З дипломатичних джерел УНІАН відомо, що до списку буде додано 15 імен і 18 компаній.

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Крім того, на нараді було досягнуло домовленості про розширення критеріїв. ”Це відкриє шлях для введення заморожування активів і заборону на в`їзд для осіб і організацій, які активно підтримують або отримують вигоду від російських директивних органів, відповідальних за приєднання Криму або дестабілізацію Східної України”, - зазначається в повідомлені.

Це рішення буде ухвалено шляхом письмової процедури і вступить в силу після публікації в Офіційному журналі 25 липня.

Крім того, Комітет обговорив додаткові заходи з обмеження торгівлі та інвестицій в Криму і Севастополі.

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У повідомленні також зазначається, що під час засідання Комітету відбувся обмін думками про результати підготовчої роботи, представлені Комісією та Зовнішньою службою ЄС, стосовно подальших цілеспрямованих заходів, у тому числі, щодо доступу до ринків капіталу, оборони, товарів подвійного використання і чутливих технологій, у тому числі, в енергетичному секторі.

Наступне засідання комітету відбудеться 25 липня.