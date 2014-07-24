ЄС вводить нові санкції через ситуацію в Україні

21:24, 24 липня 2014
Політика
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Рішення про розширення санкційного списку буде ухвалено шляхом письмової процедури і вступить в силу після публікації в Офіційному журналі 25 липня.

Фото УНИАН

Комітет Ради постійних представників країн ЄС ухвалив рішення розширити список осіб та організацій, які своїми діями загрожують територіальній цілісності України, до яких ЄС застосує санкції у вигляді заборони на в`їзд та замороження активів. 

Відповідне рішення було ухвалено у четвер в Брюсселі, повідомили УНІАН в Раді ЄС. 

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”Комітет погодився з тим, щоб додати в список осіб, що підлягають заморожуванню активів та забороні на видачу їм віз, особи та організації, які несуть відповідальність за дії проти територіальної цілісності України”, - сказано в рішенні.

З дипломатичних джерел УНІАН відомо, що до списку буде додано 15 імен і 18 компаній.

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Крім того, на нараді було досягнуло домовленості про розширення критеріїв. ”Це відкриє шлях для введення заморожування активів і заборону на в`їзд для осіб і організацій, які активно підтримують або отримують вигоду від російських директивних органів, відповідальних за приєднання Криму або дестабілізацію Східної України”, - зазначається в повідомлені.

Це рішення буде ухвалено шляхом письмової процедури і вступить в силу після публікації в Офіційному журналі 25 липня.

Крім того, Комітет обговорив додаткові заходи з обмеження торгівлі та інвестицій в Криму і Севастополі.

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У повідомленні також зазначається, що під час засідання Комітету відбувся обмін думками про результати підготовчої роботи, представлені Комісією та Зовнішньою службою ЄС, стосовно подальших цілеспрямованих заходів, у тому числі, щодо доступу до ринків капіталу, оборони, товарів подвійного використання і чутливих технологій, у тому числі, в енергетичному секторі.

Наступне засідання комітету відбудеться 25 липня.

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