У США розчаровані відмовою РФ розширити обсяг місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Як повідомляє Радіо Свобода, таким чином, за ухвалою Постійної ради ОБСЄ місія спостереження буде обмежена двома пунктами пропуску, де матиме змогу спостерігати за кількома сотнями метрів російсько-українського кордону з його майже двох тисяч кілометрів.

«Будьмо цілком відвертими: це не дасть ніякого реального контролю за масовими потоками незаконних озброєнь, фінансування й особового складу з Росії» для терористів в Україні, заявив посол США в ОБСЄ Данієл Бейр.

Він висловив глибоке розчарування таким рішенням Росії, яка, за його словами, продовжує переправляти зброю через кордон. Цим рішенням, сказав він, Росія ніби насміхається над пам’яттю тих, хто вже загинув унаслідок її дій.

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Посол також згадав про збиття авіалайнера «Малайзійських авіаліній» над Донецькою областю, внаслідок якого загинули майже 300 людей. Цієї трагедії не сталося б, якби Росія не забезпечила навчання жорстоких сепаратистів і не надала їм складних озброєнь, наголосив Бейр.

24 липня МЗС Росії назвало готовність допустити спостерігачів у ці два пункти пропуску «жестом доброї волі», бо раніше Москва заявляла, що допустить їх тільки після припинення вогню між українськими силовиками і підтримуваними Росією терористами. При цьому в Росії розкритикували позицію України, а також США і Канади, заявивши, що представники цих країн «перешкоджали досягненню консенсусу» та «намагалися вносити в рішення елементи, що не стосуються справи».

МЗС України, зі свого боку, нагадало, що збройні провокації з території Росії проти України фіксуються сьогодні не лише поблизу згаданих двох пунктів пропуску «Донецьк» (місто в Ростовській області Росії) та «Гуково». Київ розраховує, йдеться у заяві МЗС, що російська сторона буде готовою не лише до таких символічних «жестів доброї волі», як допуск спостерігачів у дві точки на кордоні, а й до практичних кроків на виконання її зобов’язань у рамках ОБСЄ та двосторонніх угод.

В ОБСЄ повідомили, що нинішній голова організації, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркгальтер наголосив з приводу згаданого рішення: для ефективного контролю над кордоном необхідні подальші ширші дії, бо визначальним елементом із низки необхідних для повернення стабільності в Україні є саме надійний контроль над кордоном. Постійна рада організації вирішила, що на згаданих двох пунктах пропуску з російського боку кордону будуть розміщені 16 спостерігачів спершу на три місяці, з можливістю продовжити цей термін новою ухвалою Постійної ради ОБСЄ.